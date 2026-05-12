A la cárcel pareja por abusar y obligar a abortar a una menor por 9 años

Un juez envió a la cárcel a una pareja señalada de abusar sexualmente y someter a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad en Tolima durante nueve años. La mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera abuso sexual contra la niña y grabar en video los vejámenes a los que la sometía para generar vergüenza y chantajearla.

Adicionalmente, hay evidencias de que presuntamente la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos.

“Todo esto como consecuencia de la mínima relación a sus cortos años tuvo con personas de otro sexo. En el caso concreto, la víctima habría iniciado una relación de amistad con otro menor de sexo masculino, situación no soportó y por lo cual en el inmueble, especialmente en la terraza y zonas de lavado, privó de la libertad a la menor, atándola con cuerdas, cadenas y candados”, aseguró el fiscal del caso.

Las pruebas dan cuenta de que producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional.



Foto: Fiscalía

Los delitos contra la pareja

La Fiscalía imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.