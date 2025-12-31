A prisión presunto cabecilla de fábrica clandestina de dólares falsos en Boyacá

Un juez penal de control de garantías envió a la cárcel a José Jerónimo Ballesteros, señalado de dirigir un complejo clandestino dedicado a la falsificación de dólares en una zona rural del municipio de Berbeo, en el departamento de Boyacá. En el lugar, las autoridades hallaron más de un millón de dólares falsos listos para ser distribuidos en diferentes puntos del país.

La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación en articulación con agencias de Estados Unidos y con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, permitió ubicar una finca que funcionaba como centro de producción ilegal de billetes de 20 y 50 dólares. De acuerdo con el ente acusador, el complejo operaba a gran escala y contaba con la infraestructura necesaria para la elaboración masiva de moneda extranjera falsificada.

Durante la diligencia de registro y allanamiento, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación encontraron máquinas y planchas litográficas, impresoras, cortadoras, contadoras de billetes, octavos de papel con impresiones a doble cara, tintas especializadas y sellos de seguridad. Todo el material estaba destinado a la fabricación de dólares falsos con apariencia similar a la moneda original.

En el operativo fueron incautados 1.123.600 dólares falsificados que, según explicó la fiscal del caso durante las audiencias preliminares, equivalen a más de 4.273 millones de pesos colombianos. “Se le encontró en situación de flagrancia, en posesión de elementos materiales probatorios como planchas, máquinas litográficas, tintas y papel, así como 1 millón 123.600 dólares falsos, que además habrían sido puestos en circulación en los Estados Unidos de Norteamérica”, sostuvo la fiscal en su intervención.



Los elementos recaudados indican que el centro clandestino estaría al servicio de una red transnacional, que habría desarrollado un sistema de impresión capaz de producir billetes falsos con altos estándares de calidad. Estos eran comercializados y distribuidos en varias ciudades de Colombia, así como en Estados Unidos y otros países de la región.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a José Jerónimo Ballesteros los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. El procesado no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.