Blu Radio  / Judicial  / A prisión presunto cabecilla de fábrica clandestina de dólares falsos en Boyacá

A prisión presunto cabecilla de fábrica clandestina de dólares falsos en Boyacá

En el operativo en Boyacá fueron incautados 1.123.600 dólares falsificados, que, según explicó la fiscal del caso durante las audiencias preliminares, equivalen a más de 4.273 millones de pesos colombianos.

