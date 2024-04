Abogado de Álvaro Uribe: “La Fiscalía fracasará en su intento en probar algo que no sucedió”

El abogadoJaime Granados, encargado de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, dijo en Mañanas Blu con Néstor Morales, que la Fiscalía fracasará en su intento en probar que el exjefe de Estado incurrió en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Esto luego de que el ente acusador lo llamara a juicio.

Para Granados, la noticia del juicio es una oportunidad para refutar lo que califica de "infamias y mentiras" en el caso.

Es la oportunidad que tenemos de poder refutar todas las infamias, todas las mentiras que se han dado en este caso afirmó Jaime Granados en diálogo con Blu Radio.

En ese sentido, Granados se mostró confiado en que la Fiscalía "fracasará en su intento de probar algo que no sucedió”.

“La verdad es lo que finalmente para la historia va a quedar de todo lo que ha sufrido por una verdadera persecución desde hace muchos años política el presidente Alva Uribe Vélez. (…) Eso es una aberración. Después de haber estudiado este caso durante casi seis años, de conocer cada elemento de prueba al detalle, que no existe ningún elemento, ninguna prueba que pueda llevar a afirmar a alguien de que el presidente determinó al abogado Cadena ni a cualquier otra persona a cometer ningún delito. Eso es algo que no se soporta en las pruebas, que evidentemente la Fiscalía fracasará de su intento de probar lo que no ocurrió”, indicó el abogado.

El caso es presentado por Granados como altamente complejo, especialmente por las acciones de Diego Cadena, quien habría actuado por iniciativa propia en varias ocasiones, algo que la defensa espera dejar "absolutamente claro" en el juicio. Este punto es crucial para la estrategia de la defensa, según dijo, pues busca demostrar la no participación directa de Uribe en las acciones que se le imputan.

“Quien tiene que probar lo que afirma en el escrito de acusación es la Fiscalía. Estoy convencido que no tiene cómo probar la Fiscalía lo que no ocurrió. Es un tema elemental, lógica. Pero además de eso tenemos otros desafíos, porque aquí se cometieron una serie de irregularidades graves”, puntualizó el abogado.