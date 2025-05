Abogado de Andrés Calle dice que el excongresista no aceptará cargos tras ser capturado

En entrevista con Mañanas Blu, el abogado penalista Billy Torres, defensor del excongresista Andrés Calle, reiteró que su cliente no aceptará cargos por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) . Calle fue capturado esta semana por orden de la Corte Suprema de Justicia, que investiga su presunta participación en el denominado "carrusel de la contratación".

“El doctor Calle asume esta situación con total tranquilidad, amparado en su inocencia y en las evidencias que están en poder de la Corte”, afirmó Torres, quien además indicó que su cliente no ha sido hallado culpable de recibir sobornos ni de haber participado en acuerdos ilegales para desviar recursos públicos.

¿Recibió Andrés Calle $1.000 millones en efectivo?

Uno de los ejes de la investigación es el testimonio de Sneiyder Pinilla , exfuncionario de la UNGRD, quien habría declarado que entregó un maletín con $1.000 millones en efectivo al exrepresentante Calle en su apartamento de Montería. Sin embargo, el abogado fue enfático en desestimar estas afirmaciones.

“No está probado que el señor Sneijder Pinilla haya viajado a Montería ni que haya entregado dicho dinero”, aclaró Torres. También aseguró que el testigo ha incurrido en contradicciones y que “aunque fue vehemente en medios, guardó silencio en varias ocasiones ante la Corte”.

Captura de Iván Name. Foto: suministrada

Pruebas técnicas y cruces de llamadas en revisión

Las autoridades también analizan la geolocalización de los teléfonos celulares de los involucrados, una prueba clave que podría ubicar a Calle en el lugar señalado por los testigos. Frente a esto, Torres se mostró cauto: “No está probado que el celular de Sneiyder Pinilla y el de Andrés Calle coincidieran en el mismo punto. Esa es una hipótesis en estudio y aún no es concluyente”.

La defensa sostiene que muchos de los elementos presentados hasta ahora son parte de una etapa preliminar del proceso y que la veracidad y los motivos detrás de los testimonios aún deben ser valorados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Publicidad

Rumores sobre intento de evasión: “Nunca se ocultó”

Ante versiones que sugerían que Calle habría intentado evadir la justicia tras conocerse su orden de captura, su abogado desmintió categóricamente los rumores. “Ese fue un mero chisme. Andrés Calle nunca se escondió. Al momento de la captura yo mismo lo puse a disposición del CTI”, explicó Torres.

Actualmente, el exrepresentante se encuentra en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, a la espera del desarrollo del proceso judicial.

Publicidad

Diferencias en los procedimientos de captura

La detención de Andrés Calle contrastó con la del también implicado senador Iván Name, cuya captura fue ampliamente divulgada con fotos y videos. Al respecto, Torres defendió la reserva del procedimiento seguido con su cliente: “Los procesos de captura deben ser normales, simplemente ejecutando la orden de la Corte, sin show mediático”.

Futuro jurídico: mantener la defensa y no aceptar cargos

Al cierre de la entrevista, el abogado reiteró la posición jurídica de Calle: no aceptará los cargos y se defenderá bajo el principio de presunción de inocencia. “Lo he reiterado varias veces: Andrés Calle defenderá su nombre y no aceptará cargos por hechos que no se han probado”, concluyó Billy Torres.