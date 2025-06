Abogado de Miguel Uribe denuncia omisiones graves en su esquema de seguridad

Según Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe, desde 2023 ya se había establecido que el precandidato presidencial se encontraba en riesgo extraordinario; sin embargo, pese a ello, la entidad desestimó las más de 23 solicitudes de refuerzo de seguridad presentadas, la más reciente apenas el 5 de junio de 2025.

El abogado señaló que estas solicitudes detallaban la importancia de mejorar la protección del senador, especialmente tras su inscripción como candidato presidencial, un hecho que aumentaba considerablemente su exposición al riesgo. Sin embargo, las respuestas oficiales eran, según él, repetitivas y vacías: “Copiaban y pegaban lo mismo desde enero”, afirmó.

Incluso dijo que durante su participación en la conferencia bancaria en Cartagena, Uribe tuvo que viajar sin su equipo de escoltas, pues no se autorizó su desplazamiento ni se le brindó apoyo logístico en la ciudad.

“Y lo más grave es que simplemente recibía respuestas con un copypaste de todo lo mismo que le habían contestado desde enero. Contestaban exactamente que no representaba un riesgo y que no podían ayudarlo en sus desplazamientos. Con algo más grave, en la conferencia bancaria tuvo que viajar solo con su equipo de campaña porque no autorizaron el viaje de sus espoltas y el equipo de seguridad y tampoco le dieron seguridad en Cartagena”, indicó.

Mosquera fue enfático en exigir a la Fiscalía General de la Nación que abra una línea de investigación sobre una posible omisión por parte del Estado, que habría dejado a Miguel Uribe en estado de indefensión. “Esto es muy grave”, reiteró, subrayando que desde días antes del atentado ya se advertía la necesidad urgente de reforzar la seguridad del precandidato.

“Esto quiere decir que había un estado absoluto de indefensión y queremos y pedimos a la Fiscalía General de la Nación que tenga una nueva línea de investigación, no solamente de con los autores de este grave hecho, sino que establezca si por omisión el estado dejó en indefensión a Miguel Uribe. Les agradezco por su tiempo”, agregó el abogado.