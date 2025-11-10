En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Admiten demanda contra el CNE por reconocimiento del partido Progresistas de María José Pizarro

Admiten demanda contra el CNE por reconocimiento del partido Progresistas de María José Pizarro

El Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, contra el CNE y pide la nulidad e las resoluciones con las que se le otorgó la personería jurídica.

Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

