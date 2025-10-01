CNE ratificó condicionamiento a personería de Progresistas; Pizarro criticó la decisión

La senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro, criticó la más reciente decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar el recurso de reposición con el que la congresista buscaba modificar el condicionamiento del órgano electoral a la personería jurídica del partido Progresistas, producto de la escisión del Partido MAIS.

Pizarro, quien declinó en los últimos días su aspiración presidencial, señaló producto de esta decisión se había acordado que ella encabece la lista al Senado del Pacto Histórico, por cuentas de las demoras del CNE en conceder la personería jurídica a su movimiento, no podrá participar en la consulta del 26 de octubre y en las elecciones de 2026.

María José Pizarro AFP

“Cuando tomé la decisión de declinar mi aspiración presidencial en favor de mi compañero Iván Cepeda, lo hice con la convicción de construir la unidad, garantizar la victoria en 2026 y consolidar la bancada más fuerte que haya tenido el progresismo en su historia (...) El mensaje es claro: no hay garantías plenas para mi participación política y, por ende, en la consulta interna del Pacto Histórico hasta que el CNE no otorgue sin condicionamientos la personería de Progresistas”.

Finalmente, Pizarro ratificó su compromiso de seguir trabajando para que Progresistas obtenga la personería jurídica y pueda sumarse al Pacto Histórico sin riesgos jurídicos.