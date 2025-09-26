Iván Cepeda suma apoyos tras decisión del Pacto de cara al 2026: así va la lista

Este viernes, 26 de septiembre, a pocas horas de terminar el plazo para inscribir los candidatos que participarán en las consultas internas, el Pacto Histórico decidió postular a Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho de la larga lista que tenía para ser las opciones en la jornada.

Ante esto, de inmediato comenzaron los apoyos de los demás participantes que, hasta el momento, han sido en su mayoría hacia el senador Iván Cepeda.

Gustavo Bolívar retiró su candidatura y aseguró que no respaldará a Daniel Quintero por los procesos judiciales que hoy enfrenta al estar imputado por dos delitos en un caso de corrupción.

“Es una candidatura en la que no creo, con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas. Esto es una cuestión de principios y de ética. Mi coherencia está por encima de cualquier ambición política y por eso he tomado esa decisión dolorosa”, reiteró Bolívar.



Sobre Cepeda, el exdirector de Prosperidad Social señaló que “es un hombre que sí me representa, coherente, decente, en el cual me voy a sentir muy representado y quiero decirle a Iván que voy a trabajar por su campaña con mucha grandeza, con mucho amor y con mucha alegría”.

Un acto de principios de ética y coherencia. pic.twitter.com/MSC0yQFvrE — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 26, 2025

Por su parte, María José Pizarro, quién no logró inscribirse por la falta de personería juristas de su movimiento político Progresistas, también respaldó a Cepeda.

“Sé que de su mano, con su liderazgo, vamos a darle la posibilidad a Colombia de tener ese tan anhelado segundo Gobierno del cambio. En segundo lugar, me pongo firme, de entrada, ya en la construcción de la bancada más grande que haya tenido el progresismo en toda su historia. Sé que el grupo de progresistas que me han acompañado este año en el objetivo de consolidar el pacto histórico estarán conmigo en este propósito”, dijo Pizarro.

En esa línea también Susana Muhamad, exministra de Ambiente, manifestó su respaldo a Cepeda.

“La lucha social, el cambio ético, la fuerza de la convicción en el pueblo y los derechos harán de Iván Cepeda un gran Presidente. Vamos a aportar nuestra plataforma #SiembraFuturo y la ambición ambientalista y feminista que el próximo Gobierno del cambio debe tener”, escribió en redes.

He decidido apoyar irrestrictamente la candidatura de @IvanCepedaCast a la Presidencia de la República.



La lucha social, el cambio ético, la fuerza de la convicción en el pueblo y los derechos harán de @IvanCepedaCast un gran Presidente.



Vamos a aportar nuestra plataforma… pic.twitter.com/HnmGVBQdzt — Susana Muhamad (@susanamuhamad) September 26, 2025

Ante esto, el precandidato Iván Cepeda ha respondido a los tres anuncios agradeciendo sus respaldos.

Finalmente, la senadora Gloria Florez, quien también se bajó de la consulta del 26 de octubre, anunció su apoyo al precandidato Iván Cepeda. “Los que hemos construido este proyecto tenemos que rodear una figura tan importante que representa un legado histórico. Estamos con toda la disposición, vamos a continuar en campaña, invité a un evento masivo al precandidato Iván Cepeda y allí haremos una adhesión masiva”.

El lunes de la próxima semana habrá un acto formal de los tres precandidatos para hacer la presentación oficial.