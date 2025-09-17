María José Pizarro cuestiona decisión del CNE: "Temen que volvamos a gobernar"

La senadora María José Pizarro cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que podría limitar su participación en una eventual consulta presidencial de 2026. Según afirmó en Recap Blu de Blu Radio, la medida carece de garantías y refleja un temor a la unidad del progresismo.

“El Pacto Histórico éramos todos, no un sector de la izquierda. Ese fue el espíritu de la coalición. Esto demuestra que tienen miedo de que volvamos a gobernar, tienen pánico a que nos unamos”, declaró la congresista, insistiendo en que su exclusión sería un golpe a la democracia.

Pizarro señaló que su movimiento revisó al detalle la decisión del CNE y encontró inconsistencias frente a jurisprudencia y antecedentes. “Seguimos con todo el rigor la ley. No se actuó con el principio de garantías y de igualdad”, sostuvo.

La senadora advirtió que el fallo del CNE se basa en una interpretación restrictiva que afecta directamente a Colombia Humana. “Esperemos que no se nos hayan cercenado los derechos políticos con una visión restrictiva a sus mismas decisiones”, expresó.

En ese sentido, señaló que la medida busca dejarla por fuera de la consulta. “Porque tengo puentes para materializar el frente amplio, no me pueden sacar de una contienda electoral de un plumazo”, dijo, dejando claro que no renunciará a su aspiración política.

Finalmente, Pizarro confirmó que seguirá dando la pelea jurídica para defender su derecho a participar en 2026. “Vamos a recurrir a todas las herramientas que nos da la ley, hemos presentado tutelas que han sido admitidas”, concluyó, asegurando que la decisión del CNE es una decisión "contra todos, incluido el presidente Gustavo Petro, que dijo que no se iba a reelegir".