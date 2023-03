Aida Merlano tras deportación: "Nunca hui de la justicia; me fui porque mi vida corría peligro"

Aida Merlano habló en rueda de prensa tras su llegada a Colombia luego de ser deportada desde Caracas, Venezuela. En primera instancia agradeció al Gobierno de Gustavo Petro por agilizar el proceso de deportación, pues vale recordar que el 19 de enero, en plena audiencia contra Julio Gerlein, reiteró que quería volver al país para contar la verdad de la corrupción que se presentó en las elecciones, en el conocido cado de Casa Blanca, en el Atlántico.

“Quiero agradecerle a los dos gobiernos (de Colombia y Venezuela) por agilizar el proceso de deportación, porque no fue una extradición”, dijo.

Aida Merlano también manifestó que teme por su vida y pidió a las autoridades competentes que le brinden seguridad a sus familiares en el país, pues afirmó que ha sido víctima de amenazas, atentados e intentos de secuestros.

Con relación a la fuga que se presentó en el 2019, cuando se escapó de los guardias del Inpec durante una cita de diseño de sonrisa en el norte de Bogotá, según ella, dijo que nunca ha huido de la justicia, sino que escapó al vecino país porque su vida corría peligro.

“Nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme”, añadió.

La excongresista Aida Merlano deberá responder en Colombia por delitos relacionados con la compra de votos, además de la fuga que se presentó en octubre del 2019.

"Tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político, mafioso y de la costa Caribe", añadió.