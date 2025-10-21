Andrés Carne de Res responde a medida impuesta por la SIC en restaurantes de Bogotá y Chía

La cadena de restaurantes Andrés Carne de Res se pronunció este martes, 21 de octubre, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara el cierre inmediato de sus sedes en Bogotá y Chía, al detectar incumplimientos graves en las instalaciones eléctricas y de gas, que representarían riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes.

Según informó la entidad, la decisión se tomó tras visitas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 en los establecimientos ubicados en la Calle 82 No. 12-15/21 (Bogotá) y en la Calle 3 No. 11A – 56 (Chía, Cundinamarca). Como consecuencia, la SIC ordenó la suspensión inmediata de toda actividad económica, incluyendo el funcionamiento de los restaurantes, bares, bailaderos, espectáculos y la venta de alimentos y bebidas.

La orden fue dirigida a la empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los reconocidos establecimientos. Además, la Superintendencia exigió la presentación de pruebas del cumplimiento de los reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas (RETIE) y de gas combustible, así como la corrección de las deficiencias detectadas para poder levantar la medida preventiva.

Reconocido restaurante Foto: Página Andrés carne de res

Andrés Carne de Res responde

Ante la decisión, Andrés Carne de Res emitió un comunicado en el que aseguró haber cumplido con todas las instrucciones impartidas por la SIC.



“Tras la visita realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a nuestras sedes de Andrés DC (Bogotá) y Andrés Carne de Res (Chía), los días 10 y 11 de septiembre de 2025, hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad eléctrica y de gas. Las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción”, señala el comunicado.

Asimismo, el restaurante informó que este mismo martes radicará ante la autoridad competente el soporte del cumplimiento de las exigencias, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la mejora continua de nuestras operaciones”, añadió la empresa.