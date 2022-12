Andrés Felipe Arias pide a corte de EEUU aceptar testigos en audiencia de fianza

El exministro colombiano Andrés Felipe Arias, condenado en su país por un delito de corrupción y detenido en EE.UU. con miras a la extradición, solicitó a la corte federal la oportunidad de presentar testigos antes de que decida sobre la petición de libertad bajo fianza.



Los abogados de Arias cuestionaron que el Gobierno de Colombia, que se opone a la libertad bajo fianza argumentando riesgo de fuga, ha presentado como evidencia "conjeturas e inexactitudes", según documentos judiciales a los que hoy tuvo acceso Efe.



La Fiscalía dio a conocer la semana pasada su oposición a la libertad bajo fianza de Arias, recluido desde el pasado 24 de agosto en un centro de detención federal de Miami (Florida).



Los abogados, que insisten que el exministro de Agricultura "no supone un riesgo de huir en avión", señalaron que Arias, quien llegó a EE.UU. hace dos años, "no huyó" de Colombia y "no es un fugitivo".



Precisaron que las autoridades estadounidenses en Colombia emitieron la visa de salida para él y su familia a sabiendas del juicio que el enfrentaba en el país, el cual estaba en su etapa final.



Su viaje a Estados Unidos "fue totalmente legal. Su visa fue emitida por funcionarios de la Embajada EE.UU. que sabían acerca del caso contra Arias", señalan.



Por otro lado, según el documento, firmado por los abogados David Markus, Ricardo Bascuas y Marc David Seitles, Arias "no tiene antecedentes criminales" ni estaba oculto en Estados Unidos.



El exministro "nunca ha estado en la clandestinidad. Hasta su detención estuvo viviendo y trabajando (con un permiso de trabajo federal) abiertamente en el condado de Broward", precisaron.



La Fiscalía federal, en su moción de la semana pasada, aseguró que el exministro no ha ofrecido razones válidas para que el tribunal cambie su decisión original de no concederle la libertad bajo fianza.



Sus abogados aseguran en el documento, archivado el 17 de octubre en la corte, que "sin la ayuda de Estados Unidos, Arias no hubiera podido evitar convertirse en un preso político durante más de 17 años".



El exministro de Agricultura fue condenado en 2014 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 17 años y medio de prisión y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares) en razón de que unos subsidios para campesinos acabaron en manos de familias adineradas.



"No puede pensarse seriamente que Arias no se dio cuenta que podría enfrentar un proceso de extradición, sobre todo teniendo en cuenta que los medios de comunicación informaron ampliamente que Colombia buscaría a extraditarlo", exponen los abogados de la defensa.



Una jueza federal ya le había negado la libertad bajo fianza a Arias, pero el juez John J. O'Sullivan aceptó la posibilidad de presentar una nueva petición.



Hasta el momento no hay fecha de audiencia para la libertad bajo fianza.



En cuanto a la extradición, la Fiscalía deberá presentar sus alegatos en favor de la extradición, y luego la defensa tendrá 45 días para responder.



Arias, quien fue ministro durante la presidencia de Álvaro Uribe Velez (2002-2006 y 2006-2010) y afirma ser un perseguido político, viajó a EE.UU, justo antes de que se diera a conocer la sentencia y al poco tiempo presentó una solicitud de asilo, que fue admitida a trámite, pero aún no ha habido un pronunciamiento en un sentido o en otro.