Anulan prohibición para que profesores trabajen en colegios públicos y privados al tiempo

Por orden del Consejo de Estado, profesores de entes territoriales podrán enseñar en una institución educativa privada; esto luego de que anuló la prohibición que había impuesto el Gobierno en el 2015 para que docentes pudieran enseñar tanto en los entes públicos como privados, al mismo tiempo.

La decisión se tomó después de estudiar una demanda que dice que es inequitativo que un docente que presta el servicio en la entidad territorial y que tiene interés en ejercer la docencia en una institución educativa no oficial no pueda hacerlo por la prohibición del Gobierno.

El caso llegó hasta el Consejo de Estado, que anuló dicha norma porque, según la alta corte, el Gobierno no tenía competencia para fijar esa prohibición.

“Anula la prohibición que se impuso para que docentes y personal administrativo de los entes territoriales que están contratando el servicio participara en los entes educativos no oficiales que aspiraran a ser contratados por el respectivo municipio, distrito o departamento. Según el fallo, el Gobierno no tenía la competencia para fijar esa prohibición”, precisó el Consejo de Estado.

Según la demanda, las disposiciones atacadas también vulneran el derecho a la igualdad porque establecen “un trato diferenciado entre los docentes de instituciones educativas oficiales adscritos a la entidad territorial donde opera la institución educativa no oficial, respecto de los docentes de instituciones educativas oficiales de otras entidades territoriales [...] También se otorga un trato diferenciado entre los primeros y los docentes de instituciones educativas no oficiales que no hacen parte del programa de ampliación de cobertura educativa de la misma entidad territorial”.

