El país sigue conmocionado por el brutal crimen contra la pequeña Antonella Torres López, una niña de tan solo dos años que fue asesinada, presuntamente a manos de su madre, identificada por las autoridades como Silvana Torres, una joven de 19 años.

Los hechos se registraron el pasado sábado 26 de julio de 2025 en la ciudad de Manizales, específicamente en el barrio San Sebastián, sobre las 11:40 de la mañana. Las autoridades lograron determinar que la menor murió a causa de una herida con un arma cortopunzante en el cuello.

Posteriormente, la mujer intentó acabar con su vida, sin embargo, el Cuerpo de Bomberos y la Policía intervino y la retiró de la escena en una camilla.

En la escena los investigadores hallaron un arma cortopunzante, un celular y varias cartas escritas a mano por la joven, que están siendo analizadas por expertos de la Unidad Especial de Delitos contra la Infancia. Estos documentos podrían dar pistas sobre un posible estado de crisis y una planificación previa del acto.

Durante la audiencia de imputación de cargos, Silvana Torres no aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado y su defensa anunció que alegará inimputabilidad, una figura jurídica que contempla la exención de responsabilidad penal cuando se comprueba que el acusado no tenía plena conciencia de sus actos debido a alteraciones mentales o emocionales.

En un mensaje que se ha hecho viral en redes sociales, un primo de la mujer se pronunció sobre el crimen. En una foto de Silvana se puede leer que en los comentarios el hombre afirma: "Una persona sin corazón sin sentimientos, no entiendo qué le pasó por la cabeza que mal todo esto".

Aparece familiar de mujer que acabó con la vida de su hija en Manizales: "Debe pagar" Foto: redes sociales

Aunque aclaró que no era muy cercano a la mujer, que vivía en otra ciudad y que hace algunos meses no hablaban, dijo que sentía mucha tristeza por el hecho. "Yo hubiera dado mi vida por ella. la gente gusta y señala sin saber pero lo que más duele es saber que Antonella ya no está y yo anhelando tanto una bebé", comentó.

El caso ha generado gran indignación en la comunidad, que con velatones y manifestaciones exigen justicia para la pequeña Antonella.