Envían a la cárcel a joven señalada de asesinar a su hija de 2 años en Manizales

A la cárcel envió un juez de la República a Claudia Silvana Torres López, la joven señalada por el asesinato de su pequeña hija de dos años, ocurrido el pasado sábado antes del mediodía, en un apartamento del barrio San Sebastián de Manizales.

La presunta madre asesina deberá permanecer privada de la libertad mientras avanza su proceso penal y se define su situación jurídica: si será declarada inimputable o si enfrentará una etapa de juicio oral para determinar si será o no condenada por el filicidio.

A primera hora de esta mañana, Claudia Silvana fue sindicada del delito de homicidio agravado, el cual contempla una pena que va desde los 33 hasta los 50 años de prisión.



Detalles del asesinato

Blu Radio tuvo acceso a un documento de la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios, en el que quedó consignada la versión de los hechos que Claudia Silvana le entregó al equipo médico.

“Yo me enceguecí, me llené de rabia y lastimé a mi hija. Después quise morirme”, dice el informe, que más adelante relata que Claudia Silvana manifestó que el hecho “no fue por venganza, ella no tenía la culpa. Yo sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”.

Ese mismo informe relata otros detalles previos al asesinato de la niña, como que, en la mañana, la joven le dio el tetero, la durmió y se fue a visitar a su hermana, quien estaba incapacitada por la extracción de una cordal. Se quedó dormida con la bebé y, al despertar, fue a la cocina, buscó un cuchillo y, según el informe médico, desde ese momento no recuerda nada.

Cabe recordar que Las autoridades de Manizales indicaron que tuvieron conocimiento del asesinato gracias a varios reportes realizados por vecinos del barrio San Sebastián, quienes alertaron a las líneas de emergencia sobre gritos y el llanto desesperado de una niña. La patrulla del cuadrante acudió al lugar tras recibir las llamadas de auxilio.

La familia paterna de Antonella, la niña de dos años que fue atacada dentro de su vivienda, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública. En él manifestaron su profundo dolor por la tragedia y solicitaron que no se difundan imágenes ni videos de la menor cuando era trasladada en estado crítico al SES Hospital Universitario de Caldas, donde finalmente falleció en el servicio de urgencias.

Claudia Silvana Torres, de 19 años y próxima a cumplir 20, tuvo a Antonella a los 17. La niña estaba a solo un mes de celebrar su tercer cumpleaños cuando ocurrió el crimen que ha conmocionado a la ciudad.