Aparece "prueba reina" en caso Juan Felipe Rincón: en video, menor involucrada habla de extorsión

Una nueva prueba ha salido a la luz en el caso de Juan Felipe Rincón , hijo del general William Rincón , quien perdió la vida en circunstancias que continúan bajo investigación. Se trata de un video grabado por una joven adolescente que acompañó a Rincón la tarde del 24 de noviembre del año pasado. Los abogados del caso han presentado esta evidencia ante la Fiscalía con la intención de evitar la preclusión del proceso contra la persona capturada en relación con los hechos.

El abogado Iván Cancino , quien representa a algunas de las víctimas, destacó la relevancia del video y cuestionó la falta de acción por parte de la Fiscalía para proteger a la menor involucrada en el caso.

"Desde el 23 de diciembre hemos solicitado que protejan a esta joven y que se le escuche para evitar cualquier tipo de coacción sobre su testimonio. Sin embargo, hasta el momento ni ha sido protegida ni se conoce su paradero", declaró Cancino.

Según la defensa, Juan Felipe Rincón Morales fue víctima de una presunta organización criminal dedicada a la extorsión y a la instrumentalización de menores con fines ilícitos.

Publicidad

"Buscamos que la investigación se lleve a cabo de manera rigurosa para evitar que este caso termine en impunidad y que Juan Felipe sea injustamente señalado, cuando en realidad fue una víctima, pagando con su vida las consecuencias de estos hechos", agregó el abogado.

El video fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2024 por el investigador del abogado Juan Felipe Criollo. En este material audiovisual, la joven afirma que Rincón Morales estaba siendo extorsionado, lo que refuerza la hipótesis de que detrás de su muerte habría una estructura criminal con operaciones organizadas.

En el video, la menor testigo declara: "Este vídeo yo lo hago con causa de explicar todo lo que pasó el 24 de noviembre. Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Yo no lo conocía, me dejé engañar, me giraba la casa por ellos. Ellos planeaban extorsionarlo, yo nunca lo supe, se me gustó al final de todo esto. Yo estoy dispuesta a hablar al cambio de protección para mí, para mi familia, estoy dispuesta a declarar todo en contra de esos. Yo sé en dónde viven, en dónde trabajan, qué es lo que hacen ellos y los conozco muy bien. Entonces, yo puedo ser de gran ayuda si ustedes también me ayudan a mí. Yo pido protección a cambio, no solo para mí, sino también para mi familia".

"No solo se trata de limpiar el nombre de una persona fallecida en circunstancias delictivas, sino de evitar que menores de edad continúen siendo utilizados para cometer crímenes como la extorsión", explicó Cancino.

Publicidad

La defensa ha anunciado que, con base en este video y otras pruebas recaudadas, solicitarán formalmente que no se precluya la investigación. Se espera que en los próximos días la Fiscalía se pronuncie sobre la pertinencia de esta nueva evidencia y las medidas que se tomarán en relación con la protección de la menor testigo.