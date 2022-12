Archivan una de las denuncias contra el exárbitro Óscar Julián Ruiz por acoso sexual

La Fiscalía archivó el proceso que adelantaba contra el exárbitro Óscar Julián Ruiz como presunto responsable del delito de acoso sexual tras una denuncia interpuesta en marzo del año pasado por el también árbitro Harold Perilla.

Según fuentes del ente acusador, el motivo del archivo fue una “atipicidad de la conducta” que, en otras palabras, no es otra cosa que la supuesta conducta cometida por Ruiz no es punible, no es un delito.

Sin embargo, fuentes de BLU Radio confirmaron que al exárbitro se le sigue indagando por una denuncia interpuesta en Villavicencio por el delito de acceso carnal abusivo y otra radicada en la seccional del Meta de la Fiscalía por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Esta última, al parecer, interpuesta por el exárbitro del colegio del Meta Heiner Fabián Reyes Quevedo, quien, supuestamente, fue abusado por Ruiz cuando tenía 13 años de edad.

