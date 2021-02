Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado fue un ajuste de cuentas: Timochenko

Rodrigo Londoño , Timochenko , reconoció ante la JEP que el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado fue un ajuste de cuentas por su actitud política y porque el líder conservador fue uno de los incitadores de la operación Marquetalia. Aclaró que no estuvo en el momento de la decisión, pero que la entonces guerrilla de las Farc consideraba a Gómez Hurtado como un enemigo.

“Era cobrar cuentas, un ajuste de cuentas, era cobrar una actitud política del señor Gómez e incluso en todos estos seis casos que planteamos, prácticamente de por medio está eso, es cobrar una cuenta”, dijo Londoño.

El jefe del partido los Comunes dijo que nunca se sentaron a valorar lo que significaba y las reales consecuencias de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado y que a él le informaron cuando estaba comandando el bloque de las Farc en el Magdalena Medio y que la referencia era "no decirlo, no contarlo" para que generara contradicciones en la clase política dirigente.

Frente a los cuestionamientos sobre el tiempo tardío en el que se han atribuido estos hechos, Rodrigo Londoño aseguró que lo hace porque siente el deber y la obligación frente a la familia de Álvaro Gómez y que no lo están contando para cubrir a nadie. “Marulanda dio la orden de que no se reivindicara. No estamos reivindicando, no estamos haciendo utilización política de este cruel hecho. Estamos aportando verdad, es un deber moral, es el compromiso que hicimos de aportar verdad”.

Agregó que personalmente para él no es fácil tener que asumir ante la JEP este hecho, y el peso de la responsabilidad política del secretariado de las Farc.

Publicidad

El abogado Bernardo Henao Jaramillo, representante de Mauricio Gómez, le respondió a Londoño que es más complicado para las víctimas creer en esa responsabilidad sin elementos probatorios. Dijo que para ellos es descabellado asumir una versión que cualquier integrante puede entregar sin ninguna prueba y que esto tiene una consecuencia sobre las investigaciones de la justicia ordinaria.

“Que digan que asumen esa responsabilidad y porque asumen esa responsabilidad en función del proceso de paz le tengamos que aceptar esa participación en el magnicidio, para nosotros es totalmente descabellado. Para nosotros en los hechos se aporta la verdad es entregando las pruebas correspondientes, es no solo una versión como la pueda entregar usted o cualquier otro de los integrantes, la confesión tiene que ir demostrada y probada”.

Esta es la diligencia ante la JEP: