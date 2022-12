Así contó alias ‘Víctor’ cómo se habría estructurado red de testigos a favor de Uribe

En una declaración juramentada del 18 de noviembre del 2019, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, le contó a la Fiscalía la manera como fue abordado por el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, en el 2017 para que, supuestamente, desacreditara al senador Iván Cepeda y les ayudara a estructurar un esquema de testigos que declaran a favor del expresidente. Un día cualquiera, sin que le fuera aceptada la visita, la guardia del Inpec sacó a Vélez de su celda para esta reunión.

Ahí, según su testimonio, pactaron dos cosas, primero: decir que Cepeda le había hecho ofrecimientos para que vinculara al expresidente Uribe y a su hermano Santiago con el paramilitarismo y segundo: estructurar una poderosa cadena de testigos a favor de los Uribe que mientras se la contaba al fiscal del caso, Daniel Hernández, la dibujaba en un papel.

“Ellos buscaron fue desacreditar a Iván Cepeda. Me hicieron un esquema así, en el papel: yo, alias ‘Diana’, ‘Racumí’, ‘Jopra’ y ‘Fosforito’. Yo era la cabeza. ‘Fosforito’ era lo de la masacre del Aro, Guacharacas; ‘Jopra’ era lo de la subasta lo que se hizo en la Pintá, y la plata que se le recogió a Uribe en ese entonces; lo de ‘Diana’ era recoger varios testigos y desmentir a Alberto a Pablo Hernán, el Patrón, que ha dicho cosas que son verdad y que son mentira y, sobre todo, la masacre de Río Sucio, eso va a reventar en cualquier momento”, dijo alias ‘Víctor’.

Según su testimonio, por esos dos compromisos, Cadena le ofreció 200 millones de pesos de los cuales, supuestamente, le pagó cerca de 40 millones a través de familiares.

“Así aproximadamente fueron casi 40 millones de pesos. El primo mío, Ricardo Diosa, recibió 10; mi sobrino José Fernando Ocampo, con la esposa; Daniela (compañera sentimental); María Helena Vélez (hermana mamá)”, añadió alias Víctor.

Hoy, alias ‘Víctor’ dice que no fueron ayudas humanitarias, sino sobornos para declarar falsamente ante la Corte Suprema de Justicia. Esto, según su declaración, se hizo a través de tres cartas: una hecha por Cadena y otras dos escritas con su puño y letra con orientación de su abogado, Samuel Arturo Sánchez.

“Ellos me daban esos pagos en giros y personalmente. Si él dice que yo lo estaba extorsionando, yo en mi vida, cuando pertenecí a las autodefensas y como comandante que fui una zona, uno sabe cómo son los manejos, cómo me voy a poner a extorsionarlos a ellos y poner a mi mamá o a algún familiar a recoger las platas, eso es ilógico. ¿Ellos siendo abogados, tan prestigiosos, se iban a aguantar que yo los estuviera extorsionando o amenazando? ¿Por qué no denunciaron? Que les hagan la prueba del polígrafo a ver quién está mintiendo. Me regalaron un reloj que, supuestamente, me lo había mandado el doctor Uribe”, aseguró el exparamilitar.

Pagos que, según el interrogatorio que rindió Diego Cadena, que publicamos el fin de semana , no sumaron más de 5 millones de pesos y fueron, supuestamente, por motivo de viáticos y ayudas humanitarias. La Fiscalía lleva una indagación preliminar en donde se investiga la manera como Cadena llegó a esos otros paramilitares: alias ‘Diana’, alias ‘Racumí’, alias ‘Jopra’ y alias ‘Fosforito’.

