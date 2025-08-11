Publicidad

Judicial  / Un joven de 19 años le quitó al vida a su pareja de 60 en Manizales

Un joven de 19 años le quitó al vida a su pareja de 60 en Manizales

El joven agresor escondió el cadáver de su pareja durante toda la noche, pero, al día siguiente, le contó a su familia lo que había sucedido.

Asesinato en Colombia
Asesinato en Colombia
Foto: referencia, AFP
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: agosto 11, 2025 11:14 a. m.

En una zona boscosa del barrio Bajo Andes de Manizales encontraron el cuerpo de Feníbal Martínez Salazar, un hombre de 60 años, a quien su pareja sentimental, un joven de 19, asesinó con un arma blanca.

Según reportes de las autoridades, la pareja tuvo una fuerte discusión y, en medio de ella, se agredieron mutuamente. Feníbal llevó la peor parte y recibió 18 puñaladas en diferentes partes del cuerpo.

El joven agresor escondió el cadáver de su pareja durante toda la noche, pero, al día siguiente, le contó a su familia lo que había sucedido y, posteriormente, acudió al CAI del barrio El Nevado, donde se entregó y confesó el hecho.

Agresor dio la ubicación exacta del cadáver

El joven dio la ubicación exacta de donde había dejado el cuerpo de su pareja, y agentes del CTI de la Fiscalía se encargaron de practicar la inspección técnica.

Este es el homicidio número 22 de este año en Manizales. En todo el 2024 fueron 27. Esto evidencia una tendencia al alza en este delito en la capital de Caldas.

