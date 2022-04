Buscan a peligroso delincuente que roba y viola a mujeres en el sur de Bogotá: van cuatro víctimas

Las autoridades en Bogotá están tras la pista de un peligroso delincuente que roba y viola a mujeres en el sector de Arborizadora Alta , localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

La más reciente víctima del criminal, dio la descripción del agresor sexual en serie y dio a conocer que debido a la trágica experiencia que sufrió decidió devolverse a su natal Barranquilla, pues había llegado a buscar un mejor futuro y esto no se pudo concretar.

"En el trayecto de camino, fui abordada por un hombre de tez morena, un poco más alto que yo, con un cuchillo en la mano . Se me abalanzó y me exigió mi celular. No opuse ninguna resistencia. Se lo entregué e inmediatamente empezó a exigirme dinero, cosa que en el momento no tenía. Me obligó a acompañarlo a cierto lugar, un poco más alejado, oscuro, donde termina abusando de mí", contó la víctima.

La mujer agredida salió este domingo del hospital de Meissen y dijo que espera que el delincuente sea capturado antes de irse de la ciudad. Aseguró que espera recuperarse para volver a la capital del Atlántico.

En otro hecho de la noche, un hombre falleció en la localidad de San Cristóbal, en la calle 39 sur con carrera 10 este. Al parecer, según versiones, pretendía atacar a una persona, pero en su afán cayó sobre el andén y se golpeó.