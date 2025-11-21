En vivo
Capturan a alias ‘Boliqueso’, mano derecha de ‘Castor’ de Los Costeños; tenía casa por cárcel

En el sector de Hayuelos fue capturado alias 'Boliqueso'7 en medio de labores de registro y control. La Policia confirma que el capturado tenía una sentencia de casa por cárcel desde el 2024.

