En las ultimas horas, en medio de labores de registro y control por pate de uniformados del CAI de Hayuelos, se materializó la captura de alias 'Boliqueso', mano derecha de alias 'Castor' cabecilla de la banda delincuencial Los Costeños que delinque prtincipalmente en Barranquilla y que exigia costosas exotorsiones a comerciantes de los barrios Las Nieves, Simón Bolívar, Los Trupillos, La Chinita, Rebolo, Montes, San Roque y Chiquinquirá de Barranquilla, exotrisones que iban desde un millon hasta 50 millones de pesos.

Según la Policia, alias 'Boliqueso' tenía una medida de aseguramiento en prisión domiciliaria, es decir, casa por cárcel desde el 2024. Medida que al momento de la captura estaba violentando.

Así mismo, las aoturidades confirman que el capturado recibía ordenes desde un centro penitenciario para continuar con las vacunas y el control criminal de las zonas, homicidios colectivos y tráfico de estupefaciente.

“Es de resaltar que alias Boliqueso había sido capturado en la ciudad de Medellín y actualmente tenía medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Finalmente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos que se le atribuyen”, aseguró el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Por otro lado, el capturado, un hombre de 30 años, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, puesto que ya fue dejado a dispospocisión de las fiscalia y aoturiades judiciales.