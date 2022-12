Cara a cara entre Julio Manzur y Leonidas Bustos en la Comisión de Acusación

Por casi tres horas estuvieron presentes el excongresista Julio Manzur y el exmagistrado Leonidas Bustos en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



El exsenador rindió declaración juramentada en la investigación contra los exmagistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, por presuntos actos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.



Vea acá: ¿Reversazo de los Manzur en caso 'cartel de la toga’?



Manzur llegó solo, se mostró tranquilo y aseguró que no conoció a ninguno de los exmagistrados y que no fue extorsionado por el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.



"Moreno no nos ha intimidado, ni me intimida ni me intimidará", dijo.



Aseguró que lo único que hizo Moreno fue pedirle una alta suma de dinero para defenderlo en su proceso por parapolítica.



"Hoy Gustavo Moreno quiere mi caso y mañana desea graduarme de enemigo, ni lo uno ni lo otro. Ni acepté que mi caso lo llevara ni hoy quiero graduarme de enemigo de él", aseguró.



Insistió en que se siente satisfecho y que ha dicho la verdad.





