Carlos Carreño responde a denuncias sobre exigencias de dinero a sus asesores en Congreso

El representante a la Cámara por el partido Comunes Carlos Carreño respondió por medio de un comunicado a la revelación que hizo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. El congresista está siendo investigado porque, presuntamente, le cobraba a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, una cuota mensual que iba destinada al partido Comunes, pero que también se habría utilizado para gastos personales del congresista.

Carreño en su comunicado aseguró que se le estaban vulnerando sus derechos y que hay un "juicio mediático" en este caso.

“Estas filtraciones no solo vulneran mi derecho a defenderme, sino que están alimentando un juicio mediático injusto, construido con información parcial, con el propósito de forzar una medida en mi contra y ejercer presión indebida sobre las autoridades judiciales”, señaló el congresista.

Partido Comunes / Foto Twitter @ComunesCoL

Además, aseguró que acudirá a las instancias judiciales correspondientes para entregar información del caso.

“Confío plenamente en la institucionalidad y en la imparcialidad del sistema judicial colombiano. Continuaré colaborando ante las instancias correspondientes, como siempre lo he hecho, en cumplimiento de mis deberes y en defensa de la verdad”, agregó Carreño.

Uno de los involucrados en este caso habló con Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga. De acuerdo con 'Camilo', como se hizo llamar por seguridad para esta entrevista, nunca supo exactamente el uso de los fondos, pero aseguró que la obligación de aportar a la "gestión política" era parte habitual de su trabajo.

Publicidad

"Los aportes, que en su momento se hacían, eran obligatorios, pero no era como decir que te colocaban un arma en la cabeza, no era así, pero sí iba ligado a los contratos laborales y a las formas en las que uno desarrollaba su trabajo. Desde el momento en que empezamos a trabajar, en mi caso, sí se me pidió un aporte que, al principio, decían que era para movimientos y gestiones de lo que tiene que ver con el trabajo territorial de la unidad técnica legislativa. Yo no sabía en qué se gastaban ese dinero, solo los aportaba", afirmó 'Camilo'.