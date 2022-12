Carlos Mattos, declarado en rebeldía ante la justicia colombiana

Ante el juez 27 de garantías de Bogotá la Fiscalía solicitó que el empresario Carlos Mattos pueda ser imputado como contumaz, es decir, como renuente al proceso. El argumento principal es “la rebeldía de Mattos al no presentarse a la diligencia judicial”, que este miércoles fue citada por tercera vez.



El fiscal del caso, Álvaro Betancourt, narró el contexto de las 3 veces que se ha citado a Mattos y no ha comparecido.



En la primera citación, el empresario alegó problemas de salud, específicamente de ansiedad. En la segunda citación, dijo que había cambiado de abogado de confianza y que ella no se podía presentar porque tenía otra diligencia judicial en otra ciudad y que Mattos tendría toda la intención de presentarse a través de medios virtuales; fijaron como última fecha este miércoles 3 de octubre. Mattos no se presentó porque asegura que no hay garantías en su proceso y que no confía en la justicia colombiana.

Por su parte, la abogada del empresario, Mildred Hartmann, dijo que no se oponía a que se declarara la contumacia, pero que explicaba que su cliente no se presentaba porque se estaba intimidando a su defensa. Según ella, quedó demostrado con la captura del abogado Alex Vernot, quien, según las investigaciones, había ofrecido una millonaria suma de dinero al abogado de Mattos, ya capturado, por sobornar a jueces.



Mattos es requerido por la justicia colombiana por, supuestamente, sobornar a despachos judiciales para que le dieran la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia.



Será imputado por los delitos de cohecho y acceso abusivo al sistema informático, daño informático y utilización ilícita de redes de comunicaciones.