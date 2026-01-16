En vivo
Caso Lina Zapata: Fiscalía solicita preclusión por suicidio en escándalo de Comunidad del Anillo

Caso Lina Zapata: Fiscalía solicita preclusión por suicidio en escándalo de Comunidad del Anillo

La muerte de Lina Zapata fue inicialmente catalogada como un suicidio, tesis con la que el caso fue cerrado. Diez años después, la investigación fue reabierta y reclasificada como homicidio, pero ahora, nuevamente, retoman la hipótesis de una autolesión.

Familia de cadete Lina Zapata pide sea crimen de lesa humanidad por nexos con Comunidad del Anillo
Foto: Séptimo Día
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

