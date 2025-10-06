Caso Petro: 2 años entre recusaciones y suspensión de términos en la Comisión de Acusación

La investigación preliminar por cuenta de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha estado estancada durante casi dos años por dilaciones, retrasos, señalamientos de parte y parte, y pocas decisiones trascendentales.

Aunque desde comienzos de 2023 se presentaron las primeras denuncias en contra del presidente Gustavo Petro en el órgano legislativo, solo hasta el 6 de junio de ese 2023 se designó al Triunvirato Investigador conformado por los representantes del Pacto Histórico, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, y el representante por el Partido de la U Wilmer Carrillo, quienes abrieron investigación preliminar el 13 de diciembre de 2023.

A partir de ese momento, comenzaron a presentarse varias suspensiones de términos de la investigación, por cuenta de las recusaciones que congresistas de la oposición o ciudadanos del común presentaron en contra de los investigadores.

Por este motivo se dieron tres suspensiones de términos: la primera entre el 06 de junio y el 7 de noviembre de 2023; la segunda entre el 17 de octubre al 4 de diciembre de 2025, y la última que comenzó el 05 de marzo de 2025.



Curiosamente, el tiempo para tramitar estas recusaciones e impedimentos ha sido exageradamente alto, en contraposición con el trámite del impedimento de la representante verde Katherine Miranda, quien fue apartada del caso por haber hecho parte de la campaña del hoy presidente de la República.

Posteriormente, el 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional protegió el fuero integral del presidente Petro ante la Comisión frente al proceso sancionatorio que adelanta el CNE (y que hoy tiene ponencia de sanción contra otros directivos de la campaña). A pesar de esto, la investigación se mantuvo suspendida por la recusación contra Uribe.

También se presentó una suspensión de términos entre el 20 de mayo al 9 de agosto de 2024 por cuenta del conflicto de competencias suscitado entre la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral y que fue inicialmente resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Entre suspensiones por recusaciones, conflictos de competencias y suspensiones por decisiones de la secretaría de la Comisión o vacancia colectiva, el proceso se ha detenido cerca de 18 meses.

Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

Publicidad

Otro de los puntos que llaman la atención frente a las demoras y secretismo con el que se ha manejado por parte del Triunvirato Investigador, está que si bien insisten que han recopilado 56 medios de pruebas, han recibido el traslado de procesos que se siguen en el CNE y la Fiscalía General de la Nación, se han resuelto más de 147 derechos de petición y 24 tutelas. Aún no se haya proyectado un proyecto de resolución ante la Comisión que dé por terminada la etapa preliminar y decida si se abre una investigación formal o se archiva el proceso. Incluso, los tres investigadores no han cumplido la solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro, el 9 de octubre de 2024, de hacer público el expediente.

“Es interés del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que la investigación que se adelanta en su contra por la Comisión de Investigación y Acusación tenga el carácter de público y, por tanto, ejercer su defensa de cara al país, sin ningún tipo de reserva y permitiendo a la opinión pública conocer al detalle todos los pormenores de esta asunto”, señalaba el documento presentado en ese momento por el entonces apoderado por el primer mandatario, Mauricio Pava.

Desde la oposición consideran que todas estas suspensiones, sumadas al hecho de tratar el caso únicamente desde la órbita penal y la negativa a abrir un proceso de juicio político por la presunta violación del artículo 109 de la Constitución Nacional, es un acto dilatorio para no tomar una decisión hasta después del 7 de agosto 2026, momento en el que termina el mandato de Petro.

Publicidad

Blu Radio conversó con el representante Uribe, quien confirmó que la recusación ya fue resuelta hace unos pocos días y con ello se reactiva el proceso Petro en la Comisión, por lo que ya se hizo la reiteración de medios de prueba con lo que aún no se había cumplido y se terminarán de recoger todas las pruebas testimoniales en el mes de octubre, con el propósito de terminar de proyectar decisión y radicar ante el pleno de la comisión en el mes de noviembre de este año.