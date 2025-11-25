Caso Petro presidente: denuncian a integrantes de Comisión de Acusaciones por presunto prevaricato

En la tarde de este martes, 25 de noviembre, los integrantes de la lista al Senado del partido Oxígeno radicaron ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra de los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“Venimos a presentar una denuncia de suma gravedad. Un prevaricato por omisión es lo que pesa sobre los representantes a la Cámara que han omitido el deber de investigar hechos desde la campaña de Petro hasta la infiltración de alias 'Calarcá' que se ha tomado la inteligencia civil y militar de Colombia”, señalan en un video los integrantes del partido de oposición.

En la denuncia presentada por los precandidatos Ingrid Betancourt, John Frank Pinchao, Oscar Ortiz y Claudia Vásquez, argumentan que los representantes a la Cámara han incurrido en prevaricato al no investigar con efectividad la campaña Petro presidente 2022.

Ingrid Betancourt Foto: AFP

“Por eso le pedimos a los magistrados que tomen cartas en este asunto de manera urgente. La democracia está en juego”, concluyen.