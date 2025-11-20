En vivo
Ingrid Betancourt será candidata al Senado por el partido Oxígeno; la lista será cerrada

Ingrid Betancourt será candidata al Senado por el partido Oxígeno; la lista será cerrada

La cabeza de lista al Senado del partido Oxígeno será Sofia Gaviría, hermana del exgobernador de Antioquia Anibal Gaviria.

Ingrid Betancourt será candidata al Senado por el partido Oxígeno.jpg
Ingrid Betancourt será candidata al Senado por el partido Oxígeno.
Foto: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

