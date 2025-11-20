Ingrid Betancourt será candidata al Senado por el partido Oxígeno; la lista será cerrada

Ingrid Betancourt será candidata al Senado por su partido Oxígeno. La lista será cerrada y la cabeza de lista será Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia, Anibal Gaviria.

Ingrid Betancourt ocupará la casilla 10, al presentar la la lista, la excandidata presidencial aseguró que los aspirantes al Senado por Oxígeno serán “la Selección Antipetro”.

“Esta lista al Senado reúne a los mejores: hombres y mujeres que desde la ciencia, el derecho, la política, la cultura y las regiones han servido al país con resultados. Una selección que combina conocimiento, coraje y compromiso. Una lista que no representa partidos, sino propósitos: salud, transparencia, dignidad, justicia, democracia, honradez, inclusión y bienestar”, señaló el partido Oxígeno.

La lista también la integran víctimas de reclutamiento y secuestro de las extintas Farc, como Jhon Pinchao, quien logró fugarse de la guerrilla.



También estará Deisy Doreli Guanaro, quien fue reclutada por las Farc cuando tenía 11 años. Además está Sandra Rojas, quien fue una de las fundadoras de Rosa Blanca, organización que representa a víctimas de reclutamiento ante la JEP.

Partido Oxígeno. Foto: Blu Radio

El orden de los primeros 10 puestos en lista al Senado de Oxígeno será el siguiente:

