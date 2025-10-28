Pinzón recibe aval de Oxígeno y dice que en marzo debe haber consulta que “sume a muchos sectores”

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón es oficialmente el candidato presidencial de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. La asamblea del partido lo eligió este martes por unanimidad.

Pinzón aseguró que esta alianza se logró, en parte, gracias al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Yo aprecio mucho ese gesto del expresidente Uribe que básicamente él es el que nos puso en esa conversación entre Ingrid Betancourt y yo y así logramos avanzar y tener este acuerdo, para tener hoy este aval del partido Oxígeno”, añadió Pinzón.

En el mismo sentido dijo que hay que buscar una consulta interpartidista en marzo entre varios sectores de centro y derecha para elegir a un único candidato.



Juan Carlos Pinzón y Ingrid Betancourt. X: @PinzonBueno

Por otro lado, respaldó la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, cuestionando el acuerdo de paz firmado por el expresidente Santos.

“En la era de la seguridad democrática, cuando se hicieron tantos esfuerzos con el liderazgo del presidente Uribe, pero con el sacrificio y liderazgo de los soldados y los policías de Colombia, nuestros soldados lo entregaron todo, le dieron victoria a Colombia. Los vi sacrificarse, los vi producir todo lo que el país demandaba de ellos y aún así de manera infame cuando llegó la oportunidad de tener un mejor destino lo que se gestó fue impunidad, ofensa a las víctimas y si se quiere el país empezó a recorrer un camino que hoy nos tiene en esta sensación de angustia”, agregó el exministro de defensa.

Pinzón también se refirió a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Tendremos la mejor relación de la historia con los Estados Unidos. Y perdónenme que lo diga en estos términos, será la mejor relación que Colombia haya tenido en 205 años de historia. ¿Y por qué? Porque tenemos el acceso, tenemos el conocimiento. La gente que está hoy en el poder, la conocemos y podemos trabajar con ellos”, señaló Pinzón.