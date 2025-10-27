Este martes habrá asamblea de Verde Oxigeno, ¿avalarán la candidatura de Juan Carlos Pinzón?

Para este martes está convocada la Asamblea General de Verde Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. Se espera que en el encuentro se hable sobre diferentes temas relacionados con la campaña, pero un punto importante que se definiría este martes, 28 de octubre, podría ser el aval a un candidato presidencial: Juan Carlos Pinzón.

Es importante recordar que Pinzón será candidato, pero no por firmas, y es por eso que se ha estado reunido con líderes y voceros de diferentes partidos políticos en los últimos días. En sus reuniones con Oxígeno Verde se ha hablado sobre la posibilidad de que el partido de Ingrid Betancourt avale la candidatura de Pinzón y esta decisión se tomaría en la asamblea de este martes.

Pinzón se ha reunido también con el partido de la U e, incluso, sostuvo una conversación hace algunos días con Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical. Estos datos son importantes ya que aunque Pinzón sería avalado por Oxígeno Verde lo que buscaría el precandidato es una alianza de varios partidos de oposición.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa. Foto: EFE

Pinzón también hizo pública hace algunas semanas una foto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien también hablo sobre el tema de las elecciones del 2026.



Es importante mencionar que para este martes Pinzón convocó a un evento en Bogotá en el que mencionó que se hará un anuncio importante relacionado con las elecciones, aunque no mencionó exactamente cual sería el anuncio, sin embargo, este evento se hará a las 3:00 de la tarde, hora a la que ya debería haber terminado la asamblea de Verde Oxígeno.

Juan Carlos Pinzón fue secretario privado de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Defensa en 2008; ese año se realizó la operación jaque, en la cual fue rescatada Ingrid Betancourt, quien había sido secuestrada por la extinta guerrilla de las Farc.