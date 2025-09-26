Más de 100 empresarios piden a Juan Carlos Pinzón lanzar su candidatura presidencial

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón recibió una carta firmada por más de 100 empresarios en la que lo invitan a lanzarse como candidato presidencial.

Esta solicitud sostiene que Pinzón es “una de las pocas voces capaces de encarnar el liderazgo sereno, firme y competente que el país necesita”.

El documento, que no hace referencia a partidos ni ideologías específicas, plantea que diversos sectores de la sociedad se unieron para transmitir un mensaje común: “Colombia necesita un timón firme”.

Carta a Juan Carlos Pinzón

En esa línea, los firmantes plantean que el país requiere recuperar la confianza en sus instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades reales para millones de familias.



Entre los empresarios que apoyan la iniciativa se encuentran Manuel Santiago Mejía, empresario de Colombiana de Comercio; Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia; Jorge Mario Ángel, Juan David Pérez, entre otros empresarios, quienes recalcan que el respaldo no obedece a una corriente política, sino a un gesto ciudadano frente a la coyuntura nacional.

En la carta se destaca la preparación y experiencia de Pinzón como elementos que lo convierten en una “opción real y necesaria para conducir el país por un nuevo rumbo”.

Los firmantes subrayan que su carácter, disciplina y amor por Colombia lo ponen en condiciones de responder a los desafíos actuales: “El país necesita líderes que respondan cuando el deber llama. Hoy, el deber lo llama a usted”.

Juan Carlos Pinzón es economista y político con trayectoria en el sector público y privado. Ha ocupado cargos estratégicos en el Estado, como el Ministerio de Defensa (2011–2015), donde lideró operaciones contra estructuras armadas ilegales, y la Embajada de Colombia en Estados Unidos (2015–2017 ). Desde agosto de 2018 es presidente de la Fundación para el Progreso de la Región Capital – ProBogotá.