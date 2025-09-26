En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Más de 100 empresarios piden a Juan Carlos Pinzón lanzar su candidatura presidencial

Más de 100 empresarios piden a Juan Carlos Pinzón lanzar su candidatura presidencial

La solicitud sostiene que Pinzón es “una de las pocas voces capaces de encarnar el liderazgo sereno, firme y competente que el país necesita”.

Juan Carlos Pinzón
Juan Carlos Pinzón
Foto: AFP
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón recibió una carta firmada por más de 100 empresarios en la que lo invitan a lanzarse como candidato presidencial.

Esta solicitud sostiene que Pinzón es “una de las pocas voces capaces de encarnar el liderazgo sereno, firme y competente que el país necesita”.

El documento, que no hace referencia a partidos ni ideologías específicas, plantea que diversos sectores de la sociedad se unieron para transmitir un mensaje común: “Colombia necesita un timón firme”.

Carta a Juan Carlos Pinzón
Carta a Juan Carlos Pinzón

En esa línea, los firmantes plantean que el país requiere recuperar la confianza en sus instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades reales para millones de familias.

Entre los empresarios que apoyan la iniciativa se encuentran Manuel Santiago Mejía, empresario de Colombiana de Comercio; Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia; Jorge Mario Ángel, Juan David Pérez, entre otros empresarios, quienes recalcan que el respaldo no obedece a una corriente política, sino a un gesto ciudadano frente a la coyuntura nacional.

En la carta se destaca la preparación y experiencia de Pinzón como elementos que lo convierten en una “opción real y necesaria para conducir el país por un nuevo rumbo”.

Los firmantes subrayan que su carácter, disciplina y amor por Colombia lo ponen en condiciones de responder a los desafíos actuales: “El país necesita líderes que respondan cuando el deber llama. Hoy, el deber lo llama a usted”.

Publicidad

Juan Carlos Pinzón es economista y político con trayectoria en el sector público y privado. Ha ocupado cargos estratégicos en el Estado, como el Ministerio de Defensa (2011–2015), donde lideró operaciones contra estructuras armadas ilegales, y la Embajada de Colombia en Estados Unidos (2015–2017 ). Desde agosto de 2018 es presidente de la Fundación para el Progreso de la Región Capital – ProBogotá.

Vea también

  1. Votación/Foto: Suministrada
    Votación.
    Foto: Suministrada
    Nación

    Gobierno convocó elecciones atípicas para elegir nuevo gobernador del Magdalena

  2. Billetes colombianos que pueden llegar con la prima de mitad de año.
    La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año.
    Foto: BBVA
    Economía

    Fecoljuegos solicita bloqueo de plataforma que ofrece apuestas sobre elecciones

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones en Colombia 2026

Juan Carlos Pinzón

Publicidad

Publicidad

Publicidad