Santos: "Ojalá el pueblo colombiano no vaya a apoyar a los extremos"

El expresidente Juan Manuel Santos estuvo en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, en una conferencia en la que habló sobre el proceso de paz firmado con las Farc.

Santos también aseguró que el próximo presidente de Colombia deberá tomar decisiones impopulares debido a la situación que vive el país, pues aseguró que hay dificultades en seguridad, economía y salud.

“Esperaría que ojalá el pueblo colombiano no vaya a apoyar a los extremos, porque cualquier extremo que llegue al poder va a hacer de este país un país ingobernable, inviable. La moderación es una frase que el primer presidente de la primer democracia del mundo repetía con mucha frecuencia”, dijo Santos.

También se refirió a la diplomacia que ha manejado el Gobierno actual en Colombia.



“Infortunadamente, tenemos un presidente que se va es a Nueva York a pedirle a sus soldados que dejen de apoyar al presidente de Estados Unidos, pues ahí no va a tener apoyo internacional”, señaló Santos.

Además, dijo que entendía a las víctimas de las Farc que no se sienten satisfechas con las sanciones de la JEP.

“La JEP ha cometido, a mi juicio, dos errores: se ha demorado mucho, no ha debido demorarse tanto, y ha querido ir más allá de lo que está en el acuerdo, buscando más responsables abajo, eso ha dificultado muchísimo todo el engranaje. Pero era de esperar que muchas víctimas salieran a decir ‘no es suficiente ocho años de trabajos restaurativos eso no me repara’; eso se sabía que venía, las críticas que hemos escuchado son comprensibles”, señaló el exmandatario.

Santos también se refirió a la paz total y a los errores que él considera ha cometido este Gobierno en ese sentido.

“El error también que Petro está queriendo cometer aquí, que es pensar que puede aplicarle justicia transicional a unas bandas criminales, porque lo que quedó después de la firma de la paz con las Farc fueron unos rezagos de bandas criminales, que infortunadamente el Estado, el Gobierno anterior y este Gobierno, permitieron que crecieran en una forma exponencial”, manifestó el expresidente.