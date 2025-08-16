Publicidad

¿Posible precandidatura? Expresidente Álvaro Uribe se reunió con exministro Juan Carlos Pinzón

¿Posible precandidatura? Expresidente Álvaro Uribe se reunió con exministro Juan Carlos Pinzón

El expresidente Álvaro Uribe parece dar un espaldarazo al exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón Bueno como precandidato del Centro Democrático, de acuerdo con un mensaje en sus redes sociales en donde pidió a los actuales precandidatos que superen cualquier prevención con Pinzón.

Álvaro Uribe sobre Juan Carlos Pinzón
Álvaro Uribe sobre Juan Carlos Pinzón
Foto: AFP - X; @PinzonBueno
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 16, 2025 08:19 a. m.

En la noche del viernes 15 de agosto se conoció un mensaje del expresidente Álvaro Uribe, en el que anunció una reunión con el exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón. En el mensaje, el exmandatario parece darle un espaldarazo como precandidato del Centro Democrático, tras la muerte del senador y líder político Miguel Uribe Turbay.

Uribe recordó que Pinzón trabajó en su gobierno como representante de Colombia ante el Banco Mundial y como viceministro de Defensa. “Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue Ministro de Defensa en el Gobierno que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también al Dr. Pinzón”, escribió el expresidente en su mensaje.

La reunión se conoce pocos días después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien permaneció dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de sufrir un atentado. El pasado lunes 11 de agosto se confirmó su deceso.

Uribe Vélez reiteró que ser candidato de su partido implica el compromiso de trabajar en una coalición que busque ganar las elecciones presidenciales de 2026, con lo que definió como una “transición hacia la recuperación democrática de Colombia”.

