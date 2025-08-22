Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Caso Uribe: jueza concede apelación y proceso pasa al Tribunal Superior de Bogotá

Caso Uribe: jueza concede apelación y proceso pasa al Tribunal Superior de Bogotá

El Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá concedió el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, la defensa técnica y material en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe.

Siga aquí EN VIVO la sentencia de Álvaro Uribe: jueza hará lectura de condena
Expresidente Álvaro Uribe.
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: agosto 22, 2025 04:03 p. m.

La decisión se produce luego de que las partes presentaran dentro del término legal los sustentos de apelación contra la sentencia mixta proferida el pasado 1 de agosto de 2025.

El despacho confirmó que tanto la Procuraduría, como la defensa técnica y el propio procesado cumplieron con los plazos establecidos para sustentar sus recursos.

De igual forma, los representantes de víctimas y la Fiscalía se pronunciaron en tiempo dentro del traslado otorgado a los no recurrentes, el cual venció el 21 de agosto.

En consecuencia, la juez Sandra Liliana Heredia Aranda ordenó remitir de manera inmediata el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en aplicación del protocolo de gestión documental electrónica establecido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Jueza Sandra Heredia hace dura descripción sobre el expresidente Álvaro Uribe
Fotomontaje: Blu Radio - AFP

El proceso continuará ahora en segunda instancia, donde el Tribunal deberá decidir sobre las apelaciones interpuestas en este caso de alta connotación política y judicial.

Entre tanto, el expresidente Uribe Vélez está en libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la detenida domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal hasta que se tome una decisión en segunda instancia.

