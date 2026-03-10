Cayó en Tunja alias 'Bola 8' cabeclla de Ejército Gaitanista: tiene más de 10 años de vida delictiva

Un golpe contundente contra el ejército Gaitanista de Colombia en Tunja, Boyaca,. dejó un operativo Dijin de la Policia, en coperación con la Fiscalía. Se trata de la captura de Cesar Albeiro Contreras Asprilla, alias Bola 8, quien sería en cabecilla financiero de este grupo criminal. De acuerdo con las autoridades, en su contra hay una orden judicial por delitos de fabricación, tráfico o porte de armas y así mismo concierto para delinquir agravado.

Así las cosas, en su prontuario, llevaba más de 10 años de trayectoria y según la investigación era el hombre de máxima confianza de alias “Gonzalito” segundo mando de este grupo armado. Según la Dijin, Bola 8 estaba en el departamento de Boyacá buscando una expansión territorial y financiera de la organización. Por esto mismo, es señalado como autor interactuandol del cobro de exterosiones en Caucasia, Cáceres y Tarazá.

En su prontuario cuenta con una investigación en cu contra por delitos de homicidio entre el 202 y 2023 en Monteria, ya que en ese tiempo era cabecilla militar y encargado del tráfico de armas y extorsión. En medio del operativo de captura le fueron encontrados 302.000 pesos, un telefono celular, libreta de apuntes y 150 tarjetas de gota a gota y una moto.

Tras la captura fue entregado a la Fiscalía. Así las cosas, un juez de la República legalizó la captura, imputaron cargos y fue enviado directamente a la cárcel.