José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Cayó en Tunja alias 'Bola 8' cabeclla de Ejército Gaitanista: tiene más de 10 años de vida delictiva

Cayó en Tunja alias 'Bola 8' cabeclla de Ejército Gaitanista: tiene más de 10 años de vida delictiva

Bola 8 fue capturado en un barrio de Tunja, Boyacá, y tenía una orden judicial por delitos de fabricación, tráfico o porte de armas y así mismo concierto para delinquir agravado.

