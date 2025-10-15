Cayó uno de los cabecillas más buscados del Tren de Aragua: así era la fachada de ‘Adriancito’

En un operativo la Policía logró la captura de Adrián José Rodríguez Gudiño, conocido en el bajo mundo como ‘Adriancito’, considerado uno de los cabecillas más peligrosos del Tren de Aragua y uno de los diez delincuentes más buscados en Venezuela.

La acción fue ejecutada por el Gaula Élite, en articulación con la DEA y el grupo US Marshals, tras semanas de inteligencia conjunta. La captura se produjo en una vivienda ubicada en el municipio de La Ceja, Antioquia, donde el señalado delincuente permanecía oculto bajo la fachada de comerciante de vehículos.

Alias ‘Adriancito’ tenía una circular roja de Interpol por los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto. Las autoridades venezolanas lo señalan como uno de los jefes que ejercía control criminal en Cabimas y Maracaibo, en el estado de Zulia, zonas estratégicas para las actividades delictivas de esta organización.

#Video Otro golpe al “Tren de Aragua” en #Antioquia: capturaron a alias “Adriancito” en el municipio de La Ceja, uno de los más buscados en Venezuela. El hombre era requerido mediante circular roja de Interpol por delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto. #MañanasBlu pic.twitter.com/8JcF8z0RXK — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 15, 2025

Las investigaciones establecieron que Rodríguez Gudiño habría ingresado a Colombia en 2023 para evadir la presión policial en su país. Durante su permanencia en Antioquia, continuó coordinando desde las sombras extorsiones, secuestros y homicidios que fortalecían las finanzas y la expansión del Tren de Aragua. Además, en Colombia está indiciado por porte ilegal de armas de fuego, en un proceso judicial abierto en 2020 en el departamento de Cundinamarca.



Con este resultado, la Policía reafirma su compromiso en la lucha contra organizaciones que intentan expandirse en territorio colombiano y atentar contra la seguridad ciudadana. El capturado será puesto a disposición de las autoridades competentes para la respectiva judicialización.