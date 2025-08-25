Chats clave que llevaron a la captura de hombre señalado de acabar con la vida de su pareja en Yopal

Diego Andrés Suárez, expareja sentimental de Sonia Rocío Díaz Barrera y padre de su pequeña hija, fue condenado a 45 años y 8 meses de prisión por el feminicidio ocurrido el 2 de septiembre de 2021 en Yopal, presenciado por la hija de 3 años de la pareja, Lucía.

Sonia Díaz Barrera era una comerciante de 30 años, dedicada a su trabajo en el terminal de transportes de Yopal y a su hija. En una investigación realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, la familia de la mujer y el presunto responsable de su muerte revelaron detalles.

La mujer fue encontrada sin vida en su residencia, el pasado 2 de septiembre de 2021, por su madre, Luzmila Barrera, quien describió la escena como "llena de sangre, tendida en la cama sin vida y con cortaditas en los dedos. Me le desfiguró la cara", dijo.

Los peritos encontraron que el cuerpo presentaba entre 15 y 20 heridas causadas con un cuchillo, que no fue encontrado en la escena.

La investigación inicial se centró en un posible hurto, ya que el teléfono de Sonia había desaparecido, sin embargo, casi todas sus pertenencias estaban en el lugar.

Diego Andrés Suárez, quien mantuvo una relación sentimental de cinco años con Sonia, se convirtió en el principal sospechoso debido a los malos términos en los que había terminado su relación, donde según la familia, hubo infidelidades y malos tratos. Incluso el sujeto tenía una medida de protección que le impedía acercarse a ella.

Al día siguiente del hallazgo, Diego se presentó voluntariamente ante las autoridades afirmando que era inocente. "Yo ese día salí como a las 2 de la tarde, fui a la barbería fui a un taller mecánico y ya como en eso las 5 de la tarde yo ya estaba en la casa otra vez, entonces yo me quedé en la casa todo el día toda esa noche", dijo.

Las pruebas iniciales, como el análisis de las huellas de calzado en la escena del crimen y la ubicación de su teléfono confirmaron la versión que había dado.

El caso permaneció estancado durante varios meses, hasta enero de 2022, cuando el celular de Sonia fue reactivado en otra dirección en Yopal. Esto llevó a las autoridades a un establecimiento de venta de celulares, donde el administrador informó que un joven de aproximadamente 19 años, identificado como Miguel Ángel, residente del mismo barrio que Sonia, había llevado el teléfono para formatearlo.

Miguel Ángel inicialmente declaró haber encontrado el celular en el piso. Sin embargo, un testimonio clave dio un giro a la investigación, afirmando haber visto a Diego en Yopal, manejando una moto aquel día.

Esta declaración, junto con los dibujos de la hija de Sonia, donde señalaba que "el papá es un monstruo" y había "mucha sangre", apuntaron nuevamente las sospechas a Diego.

Además, un chat fue clave en la investigación, donde el hombre amenazaba a Sonia por una presunta relación que tenía. "Me los tendré que encontrar y se va a armar el problema", se lee en el chat revelado por Séptimo Día.

Chats clave que dieron con la captura de hombre señalado de acabar con la vida de su esposa Foto: Séptimo Día

Miguel Ángel dio un testimonio que dio un giro al caso: "Esos gritos de auxilio no me dejan dormir", dijo.

El hombre reveló que Diego lo contactó 15 días antes del crimen para que lo ayudara a "abrir una chapa" para "recuperar algo que le habían robado". Según dijo, la madrugada del 2 de septiembre Diego, vestido de negro y en moto, le entregó un arma y le pidió que abriera la puerta de la residencia de Sonia.

Miguel lo hizo y esperó. Escuchó gritos de auxilio, luego silencio, y finalmente un grito de "Ayúdame". Al salir, Diego le entregó el celular de Sonia con la orden de deshacerse de él y le pagó 500.000 pesos. "Lo siento porque yo no pensé que iba a pasar eso ese día yo simplemente iba a abrir una puerta no sabía que él iba a cometer esa atrocidad", dijo.