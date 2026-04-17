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Blu Radio  / Judicial  / 'Chiquito Malo': EE. UU. lo acusa de narcoterrorismo y podría tener cadena perpetua

'Chiquito Malo': EE. UU. lo acusa de narcoterrorismo y podría tener cadena perpetua

La acusación sostiene que Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', dirige un “imperio criminal” que envía grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Jobanis de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo'
Jobanis de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo'
Foto: Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', máximo jefe del Clan del Golfo, en una nueva y más amplia imputación presentada ante una corte federal en Nueva York.

Según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, el líder de esta organización, considerada una de las mayores redes de narcotráfico del mundo, enfrenta ahora cargos por narcoterrorismo, incluyendo conspiración para apoyar a una organización terrorista y suministro de recursos a ese grupo.

La acusación sostiene que Ávila Villadiego dirige un “imperio criminal” que envía grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, y que esas actividades no solo financian el narcotráfico, sino también acciones violentas catalogadas como terrorismo.

Este nuevo expediente amplía procesos anteriores, en los que ya estaba acusado por narcotráfico y tráfico de armas entre otros. Además, las autoridades extendieron el periodo de los delitos investigados hasta abril de 2026.

292190_Blu Radio. Alias 'Chiquito'. Foto: Policía
Blu Radio. Alias 'Chiquito'. Foto: Policía

'Chiquito Malo' sigue prófugo, y las autoridades estadounidenses reiteraron que lo perseguirán hasta llevarlo ante la justicia.

Si es capturado o extraditado a Estados Unidos, podría ser condenado a cadena perpetua. No es solo un caso de narcotráfico, sino de seguridad nacional para EE. UU., lo que endurece cualquier posible condena.

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