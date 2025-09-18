Choque por extradiciones, ¿quién tiene la razón?: exministra Ángela María Buitrago responde

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos sumaron un nuevo punto de tensión, luego de que el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá, John McNamara, pidiera restablecer sin excepciones las extradiciones hacia ese país. El diplomático aseguró que este paso es esencial para mejorar la cooperación bilateral.

“Pedimos que se restablezcan con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunos, sino todos, eliminando las inspecciones actualmente vigentes”, dijo McNamara.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de un mensaje en la red X, defendiendo su actuación en este tema: “La ley colombiana establece que si hay procesos de paz avanzados, entonces la extradición se suspende. El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobiernos extranjeros. Todos los 400 extraditables a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se puede suspender”, escribió.



La extradición es un compromiso internacional

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó que la extradición ha sido una herramienta clave de cooperación judicial. “La extradición es un sistema de cooperación que estaba funcionando hasta cuando yo estaba en el Ministerio de Justicia, con la estadística más alta de extradiciones durante los dos últimos años, 2024 y 2025, teníamos 473 extradiciones, casi el 90 % a Estados Unidos”, señaló.

Advirtió, sin embargo, que el marco legal debe aplicarse con rigor: “La extradición es un compromiso internacional. Si bien es cierto, la Ley 2272 puede autorizar en algunos casos que se suspenda la extradición, hay unos requisitos (…) no solo que estén sentados a la mesa, sino que haya realmente decisión de desmantelamiento y sometimiento de los grupos”, aseveró.



Buitrago recordó la decisión final es del presidente de la República, pero insistió en que debe haber criterios claros. “El presidente tiene la discrecionalidad de conceder la extradición, pero, lo que decimos nosotros desde la óptica del compromiso, y sobre todo de la naturaleza de esa criminalidad, es que debería seguirse colaborando en la misma intensidad cuando las personas ni siquiera han hecho actos de dejación de armas”, advirtió.

También recalcó que muchos de los pedidos de extradición no se limitan al narcotráfico: “Son organizaciones internacionales, es decir, ya no solamente afectan a los bienes jurídicos de los colombianos, sino que afectan transnacionalmente a todos los países”, puntualizó.

