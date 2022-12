Chuzadas a negociadores de acuerdo de paz iban a Martínez: exfuncionarios de Fiscalía

El periodista Daniel Coronell reveló las declaraciones de exfuncionarios de la Fiscalía que están en la cárcel por el reciente escándalo de chuzadas, en las que aseguraron que, por orden del exfiscal Néstor Humberto Martínez, interceptaron ilegalmente a negociadores y facilitadores del proceso de paz con las Farc.

Le puede interesar: La fallida inspección de la Procuraduría a la Fiscalía por chuzadas

Publicidad

Se trata de las declaraciones del exfiscal especializado contra las bandas criminales Fabio Augusto Martínez Lugo, y del antiguo agente del CTI Luis Carlos Gómez Góngora, coordinador de la Sala Diamante, justamente la de interceptaciones.

En la declaración, el exfiscal especializado dice que interceptaron ilegalmente al jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, al senador Iván Cepeda, a la exsenadora Piedad Córdoba, al exministro Álvaro Leyva Durán y a los abogados Diego Martínez y Enrique Santiago, asesores jurídicos de las Farc para la negociación.

El punto más delicado es que asegura que las órdenes y los resultados iban para el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

“Los resultados de los análisis de las interceptaciones eran entregadas al señor fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez. Esto se hacía a través del señor Brigadier General (r) Luis Alberto Pérez, director nacional del CTI", dice el exfuncionario de la Fiscalía que permanece en una cárcel.

Coronell aseguró que, sobre el tema, el exfiscal Martínez le respondió que la “afirmación era absolutamente falsa y criminal”.

Publicidad

“Durante mi administración se puso al descubierto una red ilegal de chuzadas y se actuó con contundencia ejemplarizante, por convicción y porque no tengo rabo de paja. A los que iniciaron con la especie de que chuzábamos a periodistas como usted, los denuncié penalmente. Nunca he oído una conversación de las personas por las que me indaga y no distingo a los funcionarios presos que usted menciona”, contó Coronell.