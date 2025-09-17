“Colombia convirtió actores de guerra en actores de paz”: Shoshana Levy sobre la JEP

Tras la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes del secretariado de las FARC por los secuestros cometidos entre 1993 y 2016, se han generado críticas de víctimas que consideran las sanciones insuficientes. Frente a estas dudas, la abogada franco-colombiana Shoshana Levy, experta en crímenes internacionales y consultora en justicia transicional para Naciones Unidas, defendió el modelo colombiano en entrevista con Mañanas Blu 10:30.

Levy explicó que la proporcionalidad es uno de los grandes dilemas de la justicia transicional, pues se ocupa de los crímenes más graves. “La proporcionalidad se reinventó con un aspecto excepcionalmente innovador: moderar la responsabilidad con los aportes de verdad, los reconocimientos y el compromiso con las víctimas”, aseguró.

Según la jurista, el sistema de sanciones de la JEP se ajusta a estándares internacionales: amnistías para delitos políticos, penas restaurativas de 5 a 8 años para quienes reconocen responsabilidad y hasta 20 años de cárcel para quienes la niegan.

Levy recordó que instancias internacionales ya han avalado a la JEP. “La Corte Penal Internacional decidió retirarse de la situación en Colombia explicando que el trabajo que estaba haciendo la JEP cumplía con las normas internacionales (…) El fiscal de la CPI calificó a la JEP como un modelo mundial del cual hay que aprender y replicar”, señaló.

Frente a cuestionamientos sobre la efectividad de la restricción de libertad a los exFARC condenados, destacó que existen mecanismos de control y verificación en coordinación con Naciones Unidas para garantizar que las sanciones se cumplan.

Para la abogada, el modelo colombiano representa un avance respecto a experiencias internacionales previas. “Colombia elevó un nuevo estándar porque es la primera vez que un tribunal decidió poner a los autores de la guerra al servicio de la reconstrucción de una sociedad y de la restauración de las víctimas. Lo que Colombia ha hecho es histórico: convertir a los actores de la guerra en actores de la paz”, afirmó.

Levy concluyó que el gran desafío será mantener el equilibrio entre la desmovilización de grupos armados y la reparación a las víctimas, garantizando que la verdad y el reconocimiento de responsabilidad sigan siendo el eje del proceso.

