Condenan a COCE del ELN y a cabecilla de Comuneros del Sur por homicidio de 3 firmantes

Un juzgado de conocimiento de Pasto, en Nariño, condenó a los cabecillas del Comando Central del ELN por el homicidio de tres firmantes de paz, un caso que se registró en el 2018 cuando las tres personas se encontraban en la vereda La Florida de Santa Cruz de Guachavés, Nariño, y fueron sacadas de sus viviendas contra su voluntad. Posteriormente fueron asesinados y sus cuerpos fueron abandonados en una fosa.

"La Fiscalía demostró que estas personas por cadena de mando dentro del grupo ilegal ordenaron la desaparición forzada de las víctimas, quienes fueron sacadas en contra de su voluntad de sus viviendas en la vereda La Florida de Santa Cruz de Guachavés", señala un comunicado de la Fiscalía.

Entre la lista de los condenados están los cabecillas del ELN alias 'Antonio García', alias 'Gabino' y alias 'Pablo Beltrán'; sin embargo, también está Gabriel Yepes, conocido con el alias de 'HH' y quien actualmente comanda el grupo Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que está en proceso de paz con el Gobierno y tiene presencia en Nariño.

Alias 'Antonio García', comandante del ELN Foto: video público del ELN

"En ese sentido un juzgado de conocimiento de Pasto declaró culpables a los integrantes del Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Rafael Sierra Granados, alias 'Ramiro Vargas'; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, alias 'Carlos Marín'. Asimismo, a Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH' y Jorge Wilfrido Rosero Marín, alias 'Fercho', como cabecillas del frente de este grupo ilegal que operaba en la zona donde ocurrió el crimen", explicó la Fiscalía.



Estos cabecillas fueron condenados a a 58 años y 6 meses de prisión por los delitos homicidio en persona protegida, rebelión y desaparición forzada.

"Los integrantes de este grupo armado ilegal fueron condenados como personas ausentes por los delitos homicidio en persona protegida, rebelión y desaparición forzada. En la sentencia les fue impuesta una multa de 6.216 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 2018 y libró las órdenes de captura correspondientes. Está sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley", agregó la Fiscalía.