Capturan en Norte de Santander a alias ‘Caliche’, presunto explosivista del ELN

Un importante golpe al ELN dieron las autoridades en Norte de Santander con la captura de alias 'Carlos' o 'Caliche', señalado explosivista y coordinador logístico de la compañía Comandante Diego, quien llevaba más de una década vinculado a esta estructura ilegal.

El operativo se desarrolló en el municipio de Ocaña gracias a labores de inteligencia del Grupo Gaula Militar Norte de Santander de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula DENOR de la Policía Nacional.

En el procedimiento de allanamiento fueron hallados en poder del capturado dos artefactos explosivos improvisados y 400 gramos de marihuana, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Alias 'Caliche' tenía orden de captura vigente por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según información de inteligencia, este hombre habría participado en varias acciones terroristas contra la Fuerza Pública, especialmente mediante la instalación de artefactos explosivos en la vía que conecta a Ocaña con Ábrego, corredor estratégico del Catatumbo.

Ejército capturó en Norte de Santander a presunto explosivista del ELN. Dicen las autoridades que alias 'Caliche', era buscado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, explosivos y tráfico de estupefacientes #MañanasBlu pic.twitter.com/xPvNK7oPJk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 16, 2025

Las investigaciones señalan que su accionar delictivo también se extendía a municipios como Sardinata y Playa de Belén, en Norte de Santander, y a las poblaciones de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.

En el año 2017, en la zona de La Ermita, las autoridades desactivaron un artefacto explosivo que habría sido preparado bajo sus órdenes para atentar contra tropas del Ejército.

Publicidad

El Ejército Nacional destacó este resultado como un golpe contundente contra los factores de inestabilidad que afectan al nororiente del país.

“Seguimos atacando las estructuras del ELN y debilitando sus capacidades logísticas y terroristas, en favor de la tranquilidad y seguridad de los habitantes de Norte de Santander y el sur del Cesar”, indicó la Trigésima Brigada del Ejército.

