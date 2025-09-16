En vivo
Transportadores de carga de Santander se unirán a protesta en la frontera con Venezuela

Son transportadores de carga internacional que piden expedición de pólizas para seguir llevando productos al vecino país.

Camiones en frontera de Colombia con Venezuela
Camiones en frontera de Colombia con Venezuela
Foto: AFP
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:08 a. m.

Los transportadores de carga internacional de Santander anunciaron que se sumarán a la protesta convocada en Norte de Santander, en los pasos fronterizos entre Cúcuta y Ureña y en Villa del Rosario – San Antonio, debido a que el Gobierno colombiano no ha avanzado en la expedición de las pólizas requeridas para habilitar sus vehículos en operaciones binacionales.

La jornada de protesta, que según el gremio será pacífica, busca llamar la atención sobre lo que consideran una negligencia estatal frente a un trámite indispensable para el transporte de mercancías entre Colombia y Venezuela.

“Esta protesta es básicamente por la negligencia que el Gobierno ha tenido en cuanto a la expedición de las pólizas. Sin ellas no podemos operar y ya llevamos dos meses sin ingresos, lo que afecta directamente a nuestras familias”, señaló en entrevista con Blu Radio Ángel Rueda, vocero de los transportadores.

El gremio explicó que son 1.200 transportadores, de los cuales cerca de 400 vehículos se dedican a cargas especiales que no pueden transbordarse en la frontera, como productos petroquímicos, químicos de manejo especializado y carga refrigerada.

Estos vehículos, en su mayoría de Santander, pertenecen a empresas como Andina de Tanques y Trasandina de Tanques, con sede en Bucaramanga.

De acuerdo con Rueda, la falta de pólizas ha generado pérdidas millonarias para el sector y afecta la cadena logística de la industria petroquímica en el Cauca, Antioquia, Bogotá y Santander, así como sectores como el avícola y el del calzado que exportan al vecino país.

El vocero recordó que, según cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en los últimos tres semestres las exportaciones hacia Venezuela han crecido un 43 %, con un movimiento de mercancías que supera los 600 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del impacto económico.

Los transportadores aseguraron que permanecerán en los puntos fronterizos hasta que el Gobierno nacional entregue una solución concreta frente a la expedición de las pólizas.

