Jefe de seguridad del alcalde de Arauca fue asesinado con 23 disparos; ELN sería responsable

Jorge Tapias, jefe de seguridad del alcalde de Arauca, fue asesinado con 23 disparos en un ataque atribuido al frente Domingo Laín del ELN. El crimen ocurrió en la capital departamental durante el fin de semana, en medio de la conmemoración de los 45 años de esa estructura guerrillera.

El mandatario local, Juan Quenza, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que el uniformado de 34 años recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho. “En un accionar criminal atentaron contra la humanidad de mi gran amigo Jorge (…) 23 impactos le propiciaron en su cabeza y en su pecho”, relató.



Responsabilidad al presidente Petro

Más allá del dolor por la pérdida, Quenza responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por lo que calificó como abandono estatal:

El presidente de la República es el responsable de todo lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Gustavo Petro permitió el fortalecimiento del Frente Domingo Laín y de todas las estructuras delictivas del departamento y de la nación Afirmó el alcalde.

De acuerdo con su denuncia, el ELN opera con facilidad en la frontera con Venezuela, donde los guerrilleros se refugian tras cometer ataques en Colombia, bajo la protección de la Guardia Nacional Bolivariana.

El alcalde también reveló que, debido a recortes presupuestales, ha tenido que financiar de su propio sueldo el combustible para las operaciones de la Policía, el Ejército y la Armada en Arauca. “Si no lo hago, las motos y los carros del Ejército quedan paralizados”, aseguró.

Además, la administración municipal ha invertido en motos, camionetas y un fusil antidrones para reforzar la seguridad en un departamento marcado por la violencia de grupos armados ilegales.

El gobierno departamental ofreció 100 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a los responsables. Quenza anunció un consejo de seguridad extraordinario para coordinar nuevas acciones con la Fuerza Pública y reiteró que no dará “el brazo a torcer” frente a la presión del ELN.