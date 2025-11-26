Condenan a dos jóvenes por brutal agresión a universitario a la salida de una discoteca en Bogotá

Un juez emitió sentido de fallo condenatorio por el delito de lesiones personales contra dos implicados en una agresión ocurrida en octubre de 2021 a un estudiante de la Universidad de Los Andes, Martín Rubiano-Groot Arias y Nicolás Gutiérrez Solórzano, quienes atacaron al joven Pablo Gutiérrez Villate en la reconocida zona T, en el norte de Bogotá. Aunque la responsabilidad penal ya fue declarada, la sentencia definitiva aún deberá confirmarse en una audiencia posterior.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2021, cuando, según el expediente, uno de los agresores intentó ingresar sin permiso a una mesa privada dentro de un bar. Ante el reclamo de la víctima para que se retirara, el joven respondió con un puñetazo propinado con un anillo, golpe que impactó directamente el ojo derecho del estudiante. La lesión requirió intervenciones quirúrgicas reconstructivas, incluyendo la implantación de platinas y tornillos para sostener la base ocular. Pablo, hoy de 25 años, debe usar gafas permanentemente y presenta disminución de visión en ese ojo. Medicina Legal determinó inicialmente 35 días de incapacidad.

Discoteca. Foto referencia AFP

A pesar de la gravedad del caso, solo uno de los condenados compareció ante la justicia durante el proceso; el otro nunca asistió personalmente y delegó su representación en un abogado. Ambos, según los reportes conocidos en los estrados, salieron del país: uno reside en Canadá, donde cursa estudios en una prestigiosa universidad, y el otro vive en Madrid, donde estudió derecho.

Durante la audiencia, la defensa de los procesados pidió la suspensión condicional de la pena y anunció que apelará la decisión del juez. Aunque se han adelantado intentos de conciliación entre las partes, estos no han prosperado. La familia de la víctima ha insistido en que el camino hacia la justicia ha sido largo y complejo, marcado por las secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta el joven atacado.



La sentencia final, que establecerá la pena a cumplir por Rubiano-Groot Arias y Gutiérrez Solórzano, quedará definida en una próxima diligencia judicial.