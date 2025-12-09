Condenan a soldado que fue captado en video cuando consumía droga durante operación en Cauca

Tras llegar a un acuerdo, la Justicia Penal Militar y Policial condenó a ocho meses de prisión al soldado Anderson Orlando Franco, quien quedó registrado en video cuando consumía estupefacientes mientras cumplía su labor en Suárez, Cauca.

La infracción se registró en la madrugada del 22 de julio en la vía que lleva al corregimiento de Playa Rica, donde el soldado se encontraba de servicio de seguridad perimetral, y fue visto inhalando sustancias estupefacientes.

La condena se dio por el delito de abandono de puesto.

El caso fue ampliamente conocido en ese momento pues el video de cámara de seguridad se difundió alertando la irregularidad del soldado y otros compañeros que hacían parte del Batallón Terrestre N.º 13.



Aquí el video del soldado:

Por ese caso, el Ejército también inició su propia investigación disciplinaria con el fin de determinar las responsabilidades a la que haya lugar.