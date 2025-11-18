En vivo
Confirman condena de 46 años de cárcel a implicado en el homicidio del pediatra Alberto Aroca

Confirman condena de 46 años de cárcel a implicado en el homicidio del pediatra Alberto Aroca

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Jaider Acuña Barrios, alias 'Jaider', por los delitos de homicidio agravado y tráfico ilegal de armas tras su vinculación al asesinato del médico pediatra Alberto Aroca en 2019.

