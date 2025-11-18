Confirman condena de 46 años de cárcel a implicado en el homicidio del pediatra Alberto Aroca

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la responsabilidad penal de Jaider Hernán Acuña Barrios, alias 'Jaider Polo', por el asesinato del reconocido médico vallenato Alberto Aroca Saad, ocurrido en agosto de 2019 en Valledupar. Sin embargo, la Corte ordenó modificar algunos aspectos de la dosificación de la pena por errores en las agravantes aplicadas en instancias anteriores.

Acuña Barrios había sido condenado inicialmente a 53 años y 9 meses de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas. El Tribunal Superior de Valledupar redujo la pena a 45 años y 11 meses, pero confirmó su responsabilidad.

La defensa acudió en casación alegando errores en la valoración probatoria, especialmente en los reconocimientos fotográficos y en el testimonio clave del exparamilitar Fernando Andrade Sánchez.

BLU Radio. Presunto asesino del pediatra / Foto: Policía Cesar

En su decisión, la Sala de Casación sostuvo que existe “prueba directa e indiciaria suficiente” para mantener la condena, como por ejemplo, el testimonio del acompañante de la víctima, Wilman Martínez, quien presenció el ataque y describió al agresor, reconociendo posteriormente en álbum fotográfico a Acuña como la persona que más se asemejaba al sicario.



Además, la Policía Judicial logró ubicar el teléfono del procesado cerca de la casa de Aroca en fechas clave, lo que la Corte interpretó como parte de la fase de planeación del homicidio.

El médico Alberto Aroca fue asesinado el 20 de agosto de 2019 mientras regresaba de hacer ejercicio. Según el expediente, dos hombres en moto lo interceptaron y Acuña, como parrillero, le propinó cinco disparos que causaron su muerte en el lugar de los hechos.