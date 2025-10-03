Corte admite tutela de Carlos Ramón González contra Tribunal Superior de Bogotá

La Corte Suprema de Justicia admitió para estudio la acción de tutela interpuesta por Carlos Ramón González Merchán contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que en el proceso penal que lo involucra podrían haberse vulnerado sus derechos fundamentales.

Sin embargo, el alto tribunal rechazó de manera expresa la solicitud del accionante de suspender provisionalmente la circular roja de Interpol que pesa en su contra.

Esta acción fue presentada luego de que,el tribunal ratificó que Ramón González, exjefe del Dapre, debe ir a prisión por el escándalo de la UNGRD al considerarse que la libertad de González sí representaría un importante riesgo para la investigación y la comparecencia del proceso.

El exalto funcionario es requerido por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, al ser el aparente cerebro en el direccionamiento irregular de contratos y coimas al Congreso.



Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto: UNGRD y Alianza Verde

Según la fiscal del caso, a finales de 2023 González habría coordinado con Olmedo López y Sandra Ortiz para entregar dinero a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente, para que votaran a favor de las reformas del Gobierno.

Por ahora, la acción de tutela continuará en trámite, mientras la circular roja contra González permanece vigente. La decisión final dependerá del análisis que realice la Corte sobre los presuntos hechos de vulneración a los derechos fundamentales alegados por el accionante.